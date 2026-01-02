Haberler

Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü

Güncelleme:
Beşiktaş, sezonun ikinci yarısı için teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde kondisyon ve taktik çalışmaları yaparak hazırlıklarına devam ediyor. Antalya kamp kadrosu da belli oldu.

Beşiktaş, sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Isınma koşularıyla başlayan idmanın pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Kamp kadrosu belli oldu

Hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Beşiktaş'ta Antalya kamp kadrosu açıklandı.

Sözleşme fesih görüşmeleri yapılan Jonas Svensson ile David Jurasek'in yanı sıra kendilerinden kulüp bulmaları istenen Mert Günok ile Necip Uysal'ın bulunmadığı kadroda şu isimler yer aldı:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Tuğra Yeşilyurt, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Mustafa Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
Haberler.com
500

