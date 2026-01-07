Haberler

Beşiktaş, kamp çalışmalarına devam etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, 2025-2026 sezonunun ikinci yarısının kamp çalışmalarını teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Antalya'nın Belek beldesinde sürdürüyor. Antrenman, kondisyon çalışmalarının ardından taktik uygulamalarla devam etti.

Beşiktaş, 2025-2026 sezonunun ikinci yarısının kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürdü.

Belek'te teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman, kondisyon çalışmasıyla başladı. Top kapma çalışmasıyla devam idmanın basına kapalı bölümünde ise siyah-beyazlılar, taktik uygulamalar gerçekleştirdi.

Antrenmandan önce Cengiz Ünder, sahada bireysel çalıştı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

Komşu adım adım yeni savaşa gidiyor! Çatışmalar şiddetlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında soruşturma başlatılan avukatın 'Zina' sözlerine büyük tepki var

O avukatın sözlerine büyük tepki var: Zina da yapsan...
Karın ağrısı sandı, hastaneye gittiğinde gerçek bambaşka çıktı

Karın ağrısı sandı, hastaneye gittiğinde gerçek bambaşka çıktı
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
'Gelmiş geçmiş en iyisi' demişti! Galatasaraylı yıldız için söylediklerine çok pişman

"Tarihin en iyisi" demişti! G.Saraylı yıldız için söylemlerine pişman
Hakkında soruşturma başlatılan avukatın 'Zina' sözlerine büyük tepki var

O avukatın sözlerine büyük tepki var: Zina da yapsan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan'ın aşk tatiline sert tepki

Erdoğan'ı kızdıran görüntü: Aymazlar
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu

Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu