Beşiktaş, Anadolu Efes'i 97-70 Yenerek Seride Durumu Eşitledi

Beşiktaş, Anadolu Efes'i 97-70 Yenerek Seride Durumu Eşitledi
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Basketbol Süper Ligi Play-off Yarı Final ikinci maçında Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i 97-70 yenerek seride durumu 1-1 yaptı. Maçta Beşiktaş, hızlı bir başlangıç yaparak ilk yarıyı önde kapattı ve oyundaki üstünlüğünü koruyarak maçı kazandı.

SALON: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

HAKEMLER: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Mehmet Serdar Ünal

BEŞİKTAŞ FIBABANKA: Allman 6, Mathews 17, Plavsic 12, Needham 8, Berk Uğurlu 11, Yiğit Arslan 13, Morgan 10, Sleva 14, Terry 4, Yağız Aksu 2, Kerem Konan

ANADOLU EFES: Larkin 8, Bryant 23, Dozier 3, Poirier 6, Doğuş Özdemiroğlu 2, Ercan Osmani 8, Oturu 8, Erkan Yılmaz 3, Willis, Smits 2, Thompson 4, Rıdvan Öncel 3

1'İNCİ PERİYOT: 24-18

DEVRE: 47-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-57

Basketbol Süper Ligi Play-off Yarı Final ikinci maçına seride 1-0 geride bulunan Beşiktaş Fibabanka, sahasında ağırladığı Anadolu Efes'i 97-70 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

Maça hızlı başlayan ve ilk periyodu 24-18 önde kapatan ev sahibi ekip, süre alan tüm oyuncularından sayı katkısı aldığı ilk yarıyı da 47-36 önde tamamladı. 3'üncü periyotta farkı açan ve bu çeyreği 70-57 önde geçen siyah-beyazlılar maçı da 97-70 kazanarak seride durumu 1-1 yaptı.

Maçın en skorer ismi Anadolu Efes'ten 23 sayı üreten Elijah Bryant olurken, Beşiktaş'ta 6 oyuncu çift haneli sayılara ulaşmayı başardı.

3 maç kazanan takımın finale yükseleceği Play-off Yarı Final serisinin 3'üncü maçı 10 Haziran Salı günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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