Beşiktaş, Amir Murillo ile sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Amir Murillo'nun transferi konusunda Marsilya ile anlaşmaya vardı. Futbolcu ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Amir Murillo'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor