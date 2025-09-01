Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'i Hull City'ye Kiraladı

Beşiktaş, Bosna Hersekli futbolcu Amir Hadziahmetovic'in İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye kiralandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic'in 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hull City ile anlaşmaya varılmıştır. Amir Hadziahmetovic'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi. - İSTANBUL