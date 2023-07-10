Beşiktaş, Almanya kampında çalışmalarına devam ediyor

Beşiktaş, Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Grassau beldesindeki kampında ikinci antrenmanını gerçekleştirdi. Gribal enfeksiyon geçiren Omar Colley antrenmana katılmadı. Takım, top sürme, pas ve minyatür kaleye şut çalışmasıyla başlayarak antrenmana devam etti. Ardından hücum ve savunma takımları arasında dar alanda tek kale maç yapıldı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik antrenman gerçekleştirildi. Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Yeni sezon hazırlıklarına Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Grassau beldesinde yaptığı kampla devam eden Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı takımın kamp yaptığı otelde yer alan sahadaki antrenmana, gribal enfeksiyon geçiren Omar Colley katılmadı.

Yarım saati basına açık yapılan antrenmana top sürme, pas ve minyatür kaleye şut çalışmasıyla başlayan Beşiktaşlı oyuncular, bir süre pas idmanı yaptı.

Bir sonraki bölümde Gedson Fernandes, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Rachid Ghezzal, Vincent Aboubakar, Salih Uçan'dan oluşan hücum takımıyla, Umut Meraş, Valentin Rosier, Emrecan Uzunhan, Demir Ege Tıknaz ve Berkay Vardar'ın olduğu savunma takımı dar alanda tek kale maç oynadı.

Siyah-beyazlı ekip, idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik antrenman gerçekleştirdi.

Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.