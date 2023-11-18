Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında sahasında Aliağa Petkimspor'u 66-62 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip 6. galibiyetini aldı.

Beşiktaş, Aliağa Petkimspor'u mağlup etti

SALON: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Berk Kurtulmuş

BEŞİKTAŞ: Mathews 15, Hammonds 3, Needham 7, Berk Uğurlu 8, Yiğit Arslan 7, Berkan Durmaz 3, Mitchell 7, Egehan Arna 7, Kerem Konan 2, Samet Yiğitoğlu 3, Delgado 4

ALİAĞA PETKİMSPOR: Thomas 18, Emre Tanışan, Zoriks 7, Yunus Emre Sonsırma 3, Mahir Ağva 11, Yavuz Gültekin, Simmons 10, Aldridge 10, Tayfun Erülkü 3,

1'İNCİ PERİYOT: 18-19

DEVRE: 36-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-51

Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında Beşiktaş, sahasında Aliağa Petkimspor'u 66-62 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip bu sonuçla 6'ncı galibiyetini aldı. Aliağa Petkimspor ise 3'üncü mağlubiyetini yaşadı.

Beşiktaşlı futbolcular Cenk Tosun ve Necip Uysal, karşılaşmayı kenardan izleyerek basketbol takımına destek oldu.