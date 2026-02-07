Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda yeni transferler de yer aldı.
Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik dirktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmayla sona erdi. Yeni transferler Emmanuel Agbadou, Amir Murillo ve Devis Vasquez takımla ilk antrenmanına çıktı.
Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.