Beşiktaş, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Beşiktaş, Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlık antrenmanını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmaları içeriyordu.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.
Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor