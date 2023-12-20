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Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Beşiktaş, Süper Lig'in 17'nci haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Necip Uysal, Umut Meraş ve Gedson Fernandes maç kadrosunda yer almayacak.

Beşiktaş, Süper Lig'in 17'nci haftasında yarın sahasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçın ardından sona erdi.

Siyah-beyazlı ekipte alt baldır arka adale yaralanmaları nedeniyle tedavi ve sahaya dönüş süreçleri devam eden Necip Uysal ve Umut Meraş ile ayak bileği dış yan bağ yaralanması nedeniyle tedavisi süren Gedson Fernandes, Alanyaspor maçının kadrosunda yer almayacak.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 17'nci haftasında, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Necip Uysal Umut Meraş Beşiktaş Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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