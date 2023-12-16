Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Valentin Rosier sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer almadı.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Perşembe günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Valentin Rosier'in sakatlığı nedeniyle yer almadığı idmanda, Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana, atletik performans antrenörü Miguel Peiro Montanana eşliğinde çalışmalarına devam ettiler.
Açıklamada, Lugano maçında performanslarıyla dikkati çeken genç oyuncuların antrenmanda ilgi odağı olduğu belirtildi.
Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 12.00'de gerçekleştireceği antrenmanla Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.