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Beşiktaş, Al Musrati'yi Monaco'ya Kiraladı

Beşiktaş, Al Musrati'yi Monaco'ya Kiraladı
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Beşiktaş, orta saha oyuncusu Al Musrati'nin 2024-2025 sezonu sonuna kadar AS Monaco'ya kiralandığını duyurdu. Anlaşma kapsamında Monaco, oyuncunun ücretini karşılayacak ve satın alma opsiyonuna sahip olacak.

Beşiktaş, Libyalı futbolcu Al Musrati'nin Fransız ekibi Monaco'ya kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Al Musrati'nin 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi için AS Monaco kulübü ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda AS Monaco Football Club kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AS Monaco Football Club kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2024/2025 sezonu sonuna kadar ücreti AS Monaco Football Club kulübü tarafından karşılanacaktır."

28 yaşındaki futbolcu siyah-beyazlı formayla 38 maça çıkarken 3 gollük katkı sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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