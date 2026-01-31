Haberler

Beşiktaş adeta kaybetmeyi unuttu

Beşiktaş adeta kaybetmeyi unuttu
Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, ligde ve kupadaki namağlup serisini 11 maça çıkardı.

  • Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 11 maçta mağlup olmadı.
  • Beşiktaş, son 11 maçta 7 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.
  • Beşiktaş, Süper Lig'de Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Konyaspor'u mağlup etti; kupada Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü'ne karşı galip geldi.

Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 11 maçta mağlup olmadı. Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

YENİLMEZLİK SERİSİ 11 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla siyah-beyazlıların yenilmezlik serisi de devam etti. Kartal, ligde 9 ve Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere oynadığı son 11 karşılaşmada kaybetmedi.

11 MAÇTA 7 GALİBİYET 4 BERABERLİK

Bu süreçte Beşiktaş, Süper Lig'de Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Konyaspor'u mağlup ederken; Samunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve Eyüpspor ile de berabere kaldı. Kara Kartal, kupada ise Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü karşısında galip geldi.

