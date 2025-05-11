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Beşiktaş, Adana Demirspor'u 4-1 Mağlup Ederek Galibiyet Serisini 3 Maça Çıkardı

Beşiktaş, Adana Demirspor'u 4-1 Mağlup Ederek Galibiyet Serisini 3 Maça Çıkardı
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, evinde Adana Demirspor'u 4-1 yenerek ligdeki galibiyet serisini 3 maça ulaştırdı. Siyah-beyazlılar, önceki haftalarda Atakaş Hatayspor ve Fenerbahçe'yi de mağlup etmişti.

Trendyol Süper Lig'de sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş, ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, evinde mücadele ettiği Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Kartal bu sonuçla ligde çıktığı son 3 maçından galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 33. haftasında Atakaş Hatayspor'u 5-1, 34. haftada da deplasmanda Fenerbahçe derbisini 1-0'lık skor kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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