Beşiktaş, Adana Demirspor Maçına Hazır
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak. Takım, hazırlıklarını tamamlayarak idmanlarını sürdürüyor.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, pas antrenmanlarıyla devam etti. Siyah-beyazlı takım idmanın son bölümünde dar alanda oynanan maçlarla hazırlıklarını noktaladı.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor