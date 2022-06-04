Beşiktaş'a müjde! Ahmet Nur Çebi kaynağı buldu, Sörloth transferini bitiriyor - Haberler

Beşiktaş, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'e damga vuran ve ardından Avrupa'ya transfer olan Alexander Sörloth için girişimlere başladı.

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Fanatik gazetesinden Orhan Yıldırım'ın haberine göre, 29 Mayıs'ta yapılan kongrede ikinci kez başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Valerien Ismael ve camianın alınmasını çok istediği Norveçli santrfor için yeni yol haritası belirledi. Başkan, Sörloth'un maliyeti için yönetimde bulunan 8 asil, 6 yedek üyeden destek istedi. Başkan asil listede bulunan isimlerden 2, yedek ekiptekilerden de 1'er milyon euroluk katkı talebinde bulundu. Yönetimdeki 3 isim dışındakilerin bu çağrıya olumlu yanıt verdiği bildirildi.

LEİPZİG 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Bonservisi ile ayrılmayı düşünen Norveçli golcü için kapıyı 13 milyon eurodan açan Leipzig'in pazarlıklar ile 10 milyon euroya düştüğü öğrenildi. Beşiktaş'ın 8 milyon euroluk teklifi geçerliliğini sürdürürken, yönetim bu transferi bitirmek adına kaynak oluşturmak istiyor.