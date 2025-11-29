Haberler

Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber

Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, ''Sol uyluk üst bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Rıdvan Yılmaz'ın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edilmiştir." denildi.

  • Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın sol uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.
  • Rıdvan Yılmaz'ın sakatlığı 28 Kasım antrenmanında sol uyluk üst bölgesinde ağrı hissetmesi sonucu ortaya çıktı.
  • Sakatlık teşhisi Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi ile doğrulandı.

Süper Lig devi Beşiktaş'a Fatih Karagümrük maçı öncesi deneyimli sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber geldi.

RIDVAN YILMAZ SAKATLANDI

Beşiktaş, 24 yaşındaki savunma oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ın sol uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

GERİLME VE ÖDEM TESPİT EDİLDİ

Kulübün açıklamasında, "Futbol A takımımızın 28 Kasım tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Rıdvan Yılmaz'ın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edilmiştir." denildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
