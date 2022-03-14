Beşiktaş'a kötü haber! Ersin, Hatay maçında yok
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Galatasaray derbisinde sarı kart gören Ersin Destanoğlu, Hatay maçında cezalı duruma düştü. Mert Günok da sakatlığından dolayı kaleyi koruyamayacak. Siyah-Beyazlılar mecburen altyapıya yönelecek.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nun gördüğü kartla zor duruma düştü. 34. dakikada sarı kart gören Ersin, Hatay karşılaşmasında cezalı.
MERT DE YOK
Sezonun ilk yarısında Giresunspor maçında sakatlanan Mert Günok sahalara dönemedi. Mert'in bu sezon oynama ihtimali zayıf gözüküyor.
SAHNE EMRE BİLGİN'İN
Galatasaray derbisinde yedek soyundurulan 18 yaşındaki kaleci Emre Bilgin'in, Hatayspor karşılaşmasında ilk 11'de sahada olması bekleniyor.
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