Beşiktaş, A. Efes'i Mağlup Ederek Seriyi Eşitledi

Beşiktaş, A. Efes'i Mağlup Ederek Seriyi Eşitledi
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Basketbol Süper Ligi yarı final ikinci maçında Beşiktaş, A. Efes'i 97-70 mağlup ederek seriyi 1-1'e getirdi. Maçta Beşiktaş'ın etkili performansı dikkat çekti. Üçüncü maç ise salı günü oynanacak.

Basketbol Süper Ligi yarı final ikinci maçında Beşiktaş, sahasında ağırladığı A. Efes'i 97-70 mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı. Serinin üçüncü maçı salı günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Mehmet Serdar Ünal

Beşiktaş: Allman 6, Mathews 17, Plavsic 12, Needham 8, Berk Uğurlu 11, Yiğit Arslan 13, Morgan 10, Sleva 14, Terry 4, Yağız Aksu 2, Kerem Konan

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

A. Efes: Bryant 23, Larkin 8, Dozier 3, Poirier 6, Doğuş Özdemiroğlu 2, Ercan Osmani 8, Oturu 8, Erkan Yılmaz 3, Smits 2, Thompson 4, Rıdvan Öncel 3, Willis

Başantrenör: Luca Banchi

1. Periyot: 24-18 (Beşiktaş lehine)

Devre: 47-36 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 70-57 (Beşiktaş lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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