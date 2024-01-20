Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş'a da attı! Fenerbahçe'nin takımdan yolladığı futbolcu Süper Lig'i sallıyor

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'la deplasmanda karşılaştığı maçta Fenerbahçe'den Pendikspor'a transfer olan Umut Nayir 4. dakikada gol atarak takımını öne geçirdi. Yıldız futbolcu Pendikspor formasıyla çıktığı 2 maçta da ağları havalandırmayı başardı.

Süper Lig devi Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'la deplasmanda kozlarını paylaştı.

UMUT MAÇ BAŞLAR BAŞLAMAZ ATTI

Mücadelenin henüz 4. dakikasında Fenerbahçe'den Pendikspor'a transfer olan Umut Nayir harika bir gol atarak takımını Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçirdi.

GEÇEN HAFTA DA ATTI

Sarı-lacivertlilerde forma şansı bulamadığı için Pendikspor'un yolunu tutan Umut, geçen hafta da Hatayspor'a gol atmıştı.

Beşiktaş'a da attı! Fenerbahçe'nin takımdan yolladığı futbolcu Süper Lig'i sallıyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

Pendikspor Beşiktaş Futbol Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Gönül Dağı bugün, bu hafta var mı? Gönül Dağı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? ADANA DEMİRSPOR – ANKARAGÜCÜ CANLI: Adana Demirspor – Ankaragücü maçı nereden, nasıl izlenir? PENDİKSPOR – BEŞİKTAŞ CANLI: Pendikspor – Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? Pendikspor Beşiktaş canlı yayın linki! Adana Demirspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adana Demirspor - Ankaragücü maçı nereden izlenir? Pendikspor - Beşiktaş maç kadrosu! Pendikspor - Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu mu? Pendikspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pendikspor - Beşiktaş maçı nereden izlenir? Kocaelispor - Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kocaelispor - Eyüpspor maçı nereden izlenir? Beşiktaş - Tofaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Tofaş Basket maçı! Arda Güler Almeria maçında oynayacak mı? Arda Güler kadroda var mı, oynuyor mu? Köln - Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta? Köln - Dortmund maçı nereden izlenir? Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 15 tatil ayın kaçında, hangi gün bitiyor? Sömestr tatili ne zaman sona eriyor? 15 tatil uzatıldı mı? Yarıyıl tatili bir ay mı oldu, kaç gün oldu? Sömestr tatili 15 gün mü, 30 gün mü? BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Ocak: Bu hafta BİM'de neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 20 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? AK Parti Zeytinburnu belediye başkan adayı kimdir? AK Parti Zeytinburnu adayı açıklandı mı?
1000

Yorumlar (1)

Alp EREN:

Kapasitesi olsaydı FENERBAHÇE de kalırdı

1
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title