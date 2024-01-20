Beşiktaş'a da attı! Fenerbahçe'nin takımdan yolladığı futbolcu Süper Lig'i sallıyor
Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'la deplasmanda karşılaştığı maçta Fenerbahçe'den Pendikspor'a transfer olan Umut Nayir 4. dakikada gol atarak takımını öne geçirdi. Yıldız futbolcu Pendikspor formasıyla çıktığı 2 maçta da ağları havalandırmayı başardı.
Süper Lig devi Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'la deplasmanda kozlarını paylaştı.
UMUT MAÇ BAŞLAR BAŞLAMAZ ATTI
Mücadelenin henüz 4. dakikasında Fenerbahçe'den Pendikspor'a transfer olan Umut Nayir harika bir gol atarak takımını Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçirdi.
GEÇEN HAFTA DA ATTI
Sarı-lacivertlilerde forma şansı bulamadığı için Pendikspor'un yolunu tutan Umut, geçen hafta da Hatayspor'a gol atmıştı.