Beşiktaş'a Cenk Tosun'dan kötü haber! Kritik Trabzonspor maçında sahada olmayacak
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Giresunspor'u 3-1 mağlup edip, 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş'a karşılaşmada sakatlanan Cenk Tosun'dan kötü haber geldi. Deneyimli santrfor, siyah-beyazlıların Trabzonspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada sakatlanan Cenk Tosun'un son durumu netlik kazandı.
CENK TOSUN'DA YIRTIK VAR
Giresunspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Cenk Tosun, 34. dakikada sakatlanmıştı. Denetimli santrforun çekilen MR'ında ufak bir yırtık saptandı.
TRABZONSPOR MAÇINDA YOK
beIN Sports'ta yer alan habere göre, Cenk Tosun, yaklaşık 1 hafta sahalardan uzak kalacak. Milli futbolcu böylece, Beşiktaş'ın oynayacağı kritik Trabzonspor maçında sahada yer alamayacak.
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