Beşiktaş'a bahaneler sunup durdu! Kyle Walker-Peters yeni takımına imzayı atıyor

Beşiktaş'a bahaneler sunup durdu! Kyle Walker-Peters yeni takımına imzayı atıyor
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Beşiktaş'a çeşitli bahaneler sunarak transferi iptal olan Kyle Walker-Peters, Premier Lig ekibi West Ham United ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Süper Lig devi Beşiktaş ile anlaşan ancak daha sonrasında çeşitli bahaneler sunarak İstanbul'a gelişini 3 kez erteleyen Kyle Walker-Peters'ın Siyah-beyazlılara transferi iptal olmuştu. İngiliz sağ bekin yeni adresi belli oldu.

WEST HAM'A GİDİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Southampton ile sözleşmesi sona eren Kyle Walker-Peters, Premier Lig ekibi West Ham United ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içerisinde açıklanacağı belirtildi. Resmi imzaların atılmasıyla birlikte Walker-Peters, kariyerine yeniden Premier League'de devam edecek.

SEZON PERFORMANSI

2024-2025 sezonunda Southampton formasıyla 35 maçta forma giyen Walker-Peters, 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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