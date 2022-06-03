Beşiktaş'a 1.97'lik dev santrfor! Premier Lig yıldızıyla görüşmeler başladı - Haberler

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Beşiktaş'a 1.97'lik dev santrfor! Premier Lig yıldızıyla görüşmeler başladı

Haberler.com - Spor
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Beşiktaş'a 1.97'lik dev santrfor! Premier Lig yıldızıyla görüşmeler başladı

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer listesine yeni bir isim girdi. Kartal, İngiltere Premier Lig takımlarından Burnley'de forma giyen Weghorst'un transferi için görüşmeler başladı.

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig takımlarından Burnley'de forma giyen 1.97 boyundaki pivot santrfor Wout Weghorst ile görüşmelere başladı.

KİRALIK TEKLİFİ

TRT Spor'un haberine göre siyah beyazlılar, golcü oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Valerien Ismael'in pivot santrfor isteğinin tam karşılığı olan yıldız futbolcu sırtı dönük oyunu ve bitiriciliği ile ön plana çıkıyor.

29 yaşındaki Weghorst, 12 kez de Hollanda Milli Takımında forma giydi.

Beşiktaş'a 1.97'lik dev santrfor! Premier Lig yıldızıyla görüşmeler başladı

Haberler.com - Spor

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