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Beşiktaş'ta 6 futbolcuyla vedalaşıldı

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Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Kristjian Asslani, Jota Silva, Cengiz Ünder, El Bilal Toure, Devis Vasquez ve sözleşmesi sona eren Salih Uçan için veda mesajı yayımladı.

BEŞİKTAŞ, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda forma giyen Kristjian Asslani, Jota Silva, Cengiz Ünder, El Bilal Toure ve Devis Vasquez'in ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan için resmi sanal medya hesabından veda mesajı yayımladı.

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayıp, kamp için Slovakya'ya giden Beşiktaş'ta takımdan ayrılan futbolcular için veda mesajı yayımlandı. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Kristjian Asslani, Jota Silva, Cengiz Ünder, El Bilal Toure ve Devis Vasquez'in opsiyonları kullanılmadı ve 5 futbolcu kulüplerine geri döndü. Siyah-beyazlı kulübün resmi hesaplarından yapılan paylaşımlarda, oyunculara katkıları için teşekkür edilip, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

SALİH UÇAN İLE YOLLAR AYRILDI

Siyah-beyazlı ekibe 2021-22 sezonunda transfer olan ve 1 Türkiye Kupası ile 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Salih Uçan ile de yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüp, sözleşmesi geçtiğimiz günlerde sona eren tecrübeli orta saha oyuncusu için de veda mesajı yayımlandı.

'Salih Uçan'a teşekkür ederiz' başlığıyla yapılan paylaşımda, "2021-22 sezonunda takımımıza katılan, formamızı giydiği süre boyunca bir Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa şampiyonluğumuzda pay sahibi olan Salih Uçan'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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