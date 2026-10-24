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Beşiktaş, 42-36 yenilse de ilk maç avantajıyla 3. tura yükseldi

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Hentbol Erkekler EHF Avrupa Kupası 2. tur rövanşında Beşiktaş, deplasmanda HC Fivers WAT Margareten'e 42-36 yenildi. İlk maçı 38-31 kazanan siyah-beyazlı ekip, bu sonuca rağmen 3. tura yükseldi.

Hentbol Erkekler EHF Avrupa Kupası 2. tur rövanşında Beşiktaş, deplasmanda Avusturya temsilcisi HC Fivers WAT Margareten'e 42-36 yenildi.

İstanbul'da oynanan ilk maçı 38-31 kazanan siyah-beyazlı takım, 3. tura yükseldi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Hollgasse Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 18-17 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda farkı açan HC Fivers WAT Margareten, sahadan 42-36 galip ayrıldı.

Beşiktaş, 6 sayı farkla yenilmesine rağmen ilk mücadelede elde ettiği skor avantajıyla adını 3. tura yazdırdı.

Kaynak: AA
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