Beşiktaş, 42-36 yenilse de ilk maç avantajıyla 3. tura yükseldi

Beşiktaş, 42-36 yenilse de ilk maç avantajıyla 3. tura yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler EHF Avrupa Kupası 2. tur rövanşında Beşiktaş, deplasmanda HC Fivers WAT Margareten'e 42-36 yenildi. İlk maçı 38-31 kazanan siyah-beyazlı ekip, bu sonuca rağmen 3. tura yükseldi.
Hentbol Erkekler EHF Avrupa Kupası 2. tur rövanşında Beşiktaş, deplasmanda Avusturya temsilcisi HC Fivers WAT Margareten'e 42-36 yenildi.
İstanbul'da oynanan ilk maçı 38-31 kazanan siyah-beyazlı takım, 3. tura yükseldi.
Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Hollgasse Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 18-17 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda farkı açan HC Fivers WAT Margareten, sahadan 42-36 galip ayrıldı.
Beşiktaş, 6 sayı farkla yenilmesine rağmen ilk mücadelede elde ettiği skor avantajıyla adını 3. tura yazdırdı.
Kaynak: AA