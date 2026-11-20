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BEŞİKTAŞ, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında 22 Kasım Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman; hücum, duran top ve bireysel şut çalışmalarıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı