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Beşiktaş, 22 Kasım'da Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapıldı, siyah-beyazlılar yarın idmanla hazırlıklara devam edecek.

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetimindeki antrenman, ısınma koşularıyla start aldı.

İdman, minyatür kale ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA
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