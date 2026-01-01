Beşiktaş'ta ikinci el hazırlıkları başladı
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde devre arası antrenmanlarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başladı. Basına kapalı gerçekleştirilen idman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
BEŞİKTAŞ, 2025/26 sezonu devre arası çalışmalarına, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmanın ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.
