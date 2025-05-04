Beşiktaş, 20 yıl sonra Fenerbahçe karşısında bir ilki başardı

Süper Lig'de en son 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe'yle oynadığı iki maçı da kazanan Beşiktaş, 20 yıl aradan sonra aynı başarıyı elde etti.

20 YIL SONRA İKİ MAÇI DA KAZANDI

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibini Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş, bu sezon Fenerbahçe ile oynadığı iki derbiyi de kazanarak 20 yıl sonra aynı başarıyı tekrar etti. Kartal, ligde Sarı-lacivertliler ile oynadığı iki maçtan da galip ayrıldığı en son dönemi 2004-2005 sezonunda yaşamıştı. Beşiktaş, o sezonda Fenerbahçe'yi evinde 2-1, deplasmanda da 4-3 mağlup etmişti.

Siyah-beyazlılar, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'yi sahasında Chamberlain'in golüyle 1-0 mağlup eden Siyah-beyazlılar, rakibini Kadıköy'de de 1-0 yenerek 20 yıl aranın ardından aynı başarıyı tekrarladı.