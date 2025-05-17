Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, 1. Lig'de mücadele eden İstanbulspor'un sol kanat oyuncusu Gaoussou Kyassou Diarra'yı transfer listesine aldı. İstanbulspor'un serbest kalma bedelini henüz belirlemediği 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon 37 maçta 16 gol atıp, 2 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.
İstanbulspor'un sezon başında Beykoz Anadolu'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Gaoussou Diarra 1. Lig'de sezonun en flaş oyuncuları arasında yer alıyor.
BEŞİKTAŞ PEŞİNDE
Transferde genç ve gelecek vadeden futbolculara ağırlık veren Beşiktaş yönetimi, İstanbulspor'un Malili sol kanat oyuncusu Gaoussou Kyassou Diarra'nın peşine düştü.
22 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Buruçhan Düzgün, Africafoot'a yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ın teklifi henüz somut değil. Görüşmelerimiz sürüyor. Oyuncunun serbest kalma bedelini henüz belirlemeyen İstanbulspor'un kararını bekliyoruz" dedi.
16 GOL ATTI
Sarı-siyahlı kulübün sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Diarra, bu sezon oynadığı 37 maçta 16 gol attı, 2 asist yaptı.