Bertuğ Yıldırım, bu sezon ligde 7. golünü kaydetti
RAMS Başakşehirli futbolcu Bertuğ Yıldırım, Kasımpaşa karşısında attığı golle Trendyol Süper Lig'de bu sezon 7. golünü kaydetti.
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup etti. Mücadelenin 22. dakikasında savunmanın hatasında araya giren Bertuğ Yıldırım, kaleciyi geçerek ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Attığı golle takımını 2-0 öne geçiren 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı.
Bertuğ Yıldırım; Trabzonspor, Fenerbahçe, Samsunspor, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa karşısında birer gol kaydederken, 1 de asist yaptı.
Milli futbolcu, mücadelenin 60. dakikasında yerini Davie Selke'ye bıraktı. - İSTANBUL