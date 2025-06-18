Bernardo Silva, Manchester City'de Kalacağını Açıkladı

Bernardo Silva, Manchester City'de Kalacağını Açıkladı
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Portekizli futbolcu Bernardo Silva, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kaldığını ve Manchester City'de kalacağını duyurdu. Silva, takımda iyi performans göstermeye odaklandığını aktardı ve yeni kaptanlardan biri olduğunu belirtti.

Manchester City'de forma giyen Portekizli futbolcusu Bernardo Silva, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kaldığını ve bu sürede takımda kalacağını söyledi.

İngiliz ekibi Manchester City'de oynayan Portekizli futbolcu Bernardo Silva, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Manchester ekibinin, ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda yer alan Silva, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 1 sene daha sözleşmesi olduğunu ve takımda kalacağını söyledi. Manchester City ile iyi performans göstermeye odaklandığını ifade eden 30 yaşındaki futbolcu, birçok seçeneği olmasına rağmen İngiliz takımında kalmaya karar verdiğini belirtti.

Öte yandan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Bernardo Silva'nın yeni takım kaptanlarından olduğunu açıkladı.

Silva, 2017 yılında Monaco'dan Manchester City'e transfer olmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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