Yeşil ışığı yaktı! Galatasaray'a Osimhen'i bile unutturacak yıldız geliyor

Yeşil ışığı yaktı! Galatasaray'a Osimhen'i bile unutturacak yıldız geliyor
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Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray'ın, Manchester City'den ayrılması beklenen Bernardo Silva ile ilgilendiği iddia edilmişti. Portekizli yıldızın, Galatasaray'ın ilgisine yanıt verdiği öne sürüldü. Silva'nın Manchester City'den ayrılması durumunda Galatasaray için 'Kulüpler anlaşırsa neden olmasın' mesajını yolladığı belirtildi.

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'ın Manchester City'den ayrılması beklenen Bernardo Silva ile ilgilendiği iddia edilmişti.

"NEDEN OLMASIN"

Portekizli yıldızın Galatasaray'ın ilgisine yanıt verdiği öne sürüldü. Fanatik'te yer alan habere göre, Dursun Özbek'in tam yetki verdiği İtalyan menajer Gardhi, Bernardo Silva ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İngiliz kulübüyle son kez masaya oturarak geleceği ile ilgili kararı verecek olan Bernardo Silva'nın Galatasaray'ın ilgisine de cevap verdiği iddia edildi.

Yeşil ışığı yaktı! Galatasaray'a Osimhen'i bile unutturacak yıldız geliyor

Bernardo Silva'nın Manchester City'den ayrılması durumunda Galatasaray için "Kulüpler anlaşırsa neden olmasın" mesajını yolladığı belirtildi. Galatasaray, Bernardo Silva transferinde aşama kaydetmek için Manchester City'nin vereceği son kararı bekliyor.

Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Boş transfer. Bernardo nerde Osimen nerde. Miadını doldurdu.

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Haber YorumlarıAli can:

bize kim gelecek acaba yaşlı gelmesinde huzurevine döndük

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