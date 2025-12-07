Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası
Milli yüzücü Berke Saka, Polonya'daki Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre karışık erkekler finallerinde Türkiye rekoru kırarak bronz madalya elde etti.
Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre Lublin kentindeki organizasyonda milli sporculardan Berke Saka, 200 metre karışık erkekler finallerinde yarıştı.
Finallerdeki 1: 52.25'lik derecesiyle 19+ yaş Türkiye rekorunu kıran Berke Saka, şampiyonayı da Avrupa üçüncüsü tamamladı.
