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Berke Özer Portimonense'de

Spor Haberleri

Berke Özer Portimonense'de

Fenerbahçe ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Berke Özer, Portekiz ekibi Portimonense ile anlaştı.

Fenerbahçe ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Berke Özer, Portekiz ekibi Portimonense ile anlaştı.

22 yaşındaki genç kaleci, Portekiz ekibiyle 4 yıllık anlaşma sağladı. Sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalayacak Özer'in yeni takımı Portekiz liginde 3 maç sonunda 9 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Spor

Berke Özer Fenerbahçe Portekiz Spor Haberler

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