Berke Özer, Lille kariyerine tatsız başladı
Fransa Ligue 1'in ilk hafta mücadelesinde Brest ile Lille 3-3 berabere kaldı. Lille forması giyen milli kaleci Berke Özer, ilk maçında 90 dakika süre aldı.

Fransa Ligue 1'in ilk hafta mücadelesinde Brest ile Lille karşı karşıya geldi. Francis-Le Blé Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 3-3 berabere bitti.

BERKE ÖZER TATSIZ BAŞLADI

6 golün atıldığı mücadelede Lille'in gollerini 11. dakikada Olivier Giroud, 26. dakikada Hakon Haraldsson ve 66. dakikada Ngal Mukau kaydetti. Brest'in golleri ise 34 ve 51. dakikada Kamory Doumbia, 75. dakikada Le Cardinal'den geldi. Lille'de ilk maçına çıkan Berke Özer, 90 dakika sahada kaldı.

PUANLARI PAYLAŞTILAR

Bu sonuçla birlikte her iki takım da ilk hafta sonunda puanları paylaştı. Ligin bir sonraki maçında Brest, Toulouse deplasmanına gidecek. Lille, kendi evinde zorlu rakibi Monaco'yu ağırlayacak.

