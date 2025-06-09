Berke Özer: Kulübümde Çok Mutluyum, Karar Kulübümün

Berke Özer: Kulübümde Çok Mutluyum, Karar Kulübümün
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımının kalecisi Berke Özer, sözleşmeli oyuncu olduğunu belirtip, kulüpteki mutluluğunu ifade etti. Ayrıca, teknik direktör Arda Güler'in kendilerine sağladığı faydaları vurguladı. Meksika ile oynanacak maçın hazırlıkları devam ediyor.

Berke Özer: Sözleşmeli oyuncuyum, karar kulübümün

'Gole takılmıyorum ama tabii ki kendimizi geliştirmemiz lazım'

'Kulübümde çok mutluyum'

'Arda hocanın bize çok faydası ve desteği oldu'

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

21.00 A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

00.30 Milliler, Meksika maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

01.30 Meksika Milli Takımı Teknik Direktörü Javier Aguirre basın toplantısı düzenleyecek.

02.15 Meksika Milli Takımı, maçtan önceki son çalışmasını gerçekleştirecek.

FENERBAHÇE

13.00 Sarı-lacivertli kulübün geleneksel bayramlaşma töreni Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ

- 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 3 Grup'ta 6 maç oynanacak.

I GRUBU

21.45 İtalya - Moldova

21.45 Estonya - Norveç

J GRUBU

17.00 Kazakistan - Kuzey Makedonya

21.45 Belçika - Galler

L GRUBU

21.45 Hırvatistan - Çekya

21.45 Faroe Adaları - Cebelitarık

BASKETBOL

- Basketbol Süper Ligi Yarı Final

20.30 Bahçeşehir Koleji (0) - (2) Fenerbahçe Beko

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı

İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı! Aktivistler kaçırıldı
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat

İsrail'den kaçırılan aktivistlerle ilgili skandal talimat
Olaylar kontrolden çıktı! ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler

ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
İzmir'de katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Katliam gibi kaza! 3 araç birbirine girdi, çok sayıda can kaybı var
İmzalar atılmak üzere! Galatasaray'dan Osimhen itirafı

İmzalar atılmak üzere! Galatasaray'dan bomba Osimhen itirafı
Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı

Öcalan'a bayram ziyareti! 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Inter'de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti

Inter'de beklenen ayrılık gerçekleşti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Antalya'da feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi

Hatalı dönüş faciayı getirdi! Ali Yerlikaya'dan uyarı geldi
Hollywood'da sular durulmuyor! Oscarlı oyuncuya 9 kadından cinsel taciz suçlaması

Şöhretin ardındaki karanlık! 9 kadın tarafından tacizle suçlanıyor
Arda Turan milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor

Milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor
Gazze'ye yardım etmek için yola çıkan Brezilyalı aktivistten çağrı: Lütfen ayağa kalkın

İsrail'in tehdit ettiği gemideki Brezilyalı isimden tüm dünyaya çağrı
Trump ile ipleri koparan Elon Musk'a Rusya'dan sığınma teklifi!

Trump ile ipleri koparan Elon Musk'a Rusya'dan sığınma teklifi!
Yüzü değişti, sistem tanımadı! Gülşah Saraçoğlu'na havalimanında estetik şoku

Yüzü değişti, sistem tanımadı! Havalimanında kimlik krizi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.