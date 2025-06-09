Berke Özer: Kulübümde Çok Mutluyum, Karar Kulübümün

Berke Özer: Sözleşmeli oyuncuyum, karar kulübümün

'Gole takılmıyorum ama tabii ki kendimizi geliştirmemiz lazım'

'Kulübümde çok mutluyum'

'Arda hocanın bize çok faydası ve desteği oldu'

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

21.00 A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

00.30 Milliler, Meksika maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

01.30 Meksika Milli Takımı Teknik Direktörü Javier Aguirre basın toplantısı düzenleyecek.

02.15 Meksika Milli Takımı, maçtan önceki son çalışmasını gerçekleştirecek.

FENERBAHÇE

13.00 Sarı-lacivertli kulübün geleneksel bayramlaşma töreni Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ

- 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 3 Grup'ta 6 maç oynanacak.

I GRUBU

21.45 İtalya - Moldova

21.45 Estonya - Norveç

J GRUBU

17.00 Kazakistan - Kuzey Makedonya

21.45 Belçika - Galler

L GRUBU

21.45 Hırvatistan - Çekya

21.45 Faroe Adaları - Cebelitarık

BASKETBOL

- Basketbol Süper Ligi Yarı Final

20.30 Bahçeşehir Koleji (0) - (2) Fenerbahçe Beko