Üye Girişi
Haberler
Bahçeli'den Bakan Ersoy'a: Hiçbir şey olmamış gibi hareket etmesini doğru bulmuyoruz

Bahçeli, bombayı Turizm Bakanı Ersoy'un kucağına bıraktı
Bahçeli'nin zor anları! İsimlerini tek tek okuduktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı

Bahçeli'nin gözyaşları
78 kişi otel sahibi parasına kıyamadığı için hayatını kaybetmiş

Otel müdürünün tek bir cümlesi 78 kişiyi ölüme götürmüş
Sağlık Bakanlığı'ndan kamu hastanelerine kapsamlı denetim

Kamu hastaneleriyle ilgili yeni talimat! 7 şehirde harekete geçildi

Berke Özer Galatasaray'a yeşil ışık yaktı: Oturur konuşuruz

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adı Galatasaray ile de anılan Eyüpspor kalecisi Berke Özer, sarı-kırmızılılara yeşil ışık yaktı. Geçmişte Galatasaray hakkında attığı tweet'lerle ilgili pişman olduğunu da dile getiren Özer,"Galatasaray hakkında attığım tweet'lerde 10 yaşımdaydım. Bugün 25 yaşındayım. Kulübün menfaati hem de bizler için doğru bir şey olursa, başka transfer durumları olmazsa oturur konuşuruz" dedi.

Adı Galatasaray ile anılan Berke Özer, transfer iddiaları hakkında konuşurken Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak sözler sarf etti.

"KEŞKE OLMASAYDI"

Sarı-kırmızılıların transfer listesinde olan Eyüpspor kalecisi Berke Özer, transfer iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Ekol TV'ye konuşan Berke, "Galatasaray hakkında attığım tweet'lerde 10 yaşımdaydım. Bugün 25 yaşındayım. Hayatımı daha farklı olgunlukla profesyonellikle yaşıyorum. Keşke olmasaydı ama 10 yaşındaydım...Bugünün konuları değil. Transferi düşünmüyorum. Sadece Galatasaray değil. Genel olarak konuşuyorum" dedi.

"BİZLER PROFESYONELİZ"

Sözlerine devam eden genç eldiven, "Bizler profesyoneliz. Ailemizi futboldan geçindiriyoruz. En doğrusunu yapmak bizim görevimiz. Eğer öyle bir durum olursa hem kulübün menfaati hem de bizler için doğru bir şey olursa, başka transfer durumları olmazsa oturur konuşuruz" ifadelerini kullandı.

Berke Özer Galatasaray'a yeşil ışık yaktı: Oturur konuşuruz
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

ABD o ülkenin yüz milyonlarca dolar parasına el koydu
img

İtalyan şefin oğlunu bıçaklayan saldırgandan pişkin savunma
img

Bahçeli'nin gözyaşları
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAydın DURSUN:

Allah Allah çıldıracak bir şey okumadım ama neyse

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Yahu ne fark eder. Madem profesyonel siniz! Parayı verenin düdüğünü çalmanız yeterli olacaktır. Bir çeşit pazar işi bu isler.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayşe Barım'ın ifadesi ortaya çıktı! 'Kaset arşivi' iddialarına yanıt verdi

Gündem yaratan 'kaset' iddialarına böyle yanıt verdi
İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı

İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı: Bu yanlıştan dönün
Bu nasıl asker eğlencesi? Yaşlı kadın olan biteni şaşkınlıkla izledi

Bu nasıl asker eğlencesi? Görüntüyü izleyenler hayret ediyor
Amerikalılar Çin'in son hamlesiyle servet kaybetti

Savaş fena kızıştı! Amerikalılar 500 milyar dolar kaybetti
Dev banka Türkiye'de şube açacak

Dev banka Türkiye'ye geliyor
Survivor şampiyonu Nefise, ünlü isme ilan-ı aşk etti: Flört teklifi alsam boşanırım

Nefise, "Böyle bir erkek yok" diyerek ünlü isme ilan-ı aşk etti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.