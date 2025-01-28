Berke Özer Galatasaray'a yeşil ışık yaktı: Oturur konuşuruz

Adı Galatasaray ile anılan Berke Özer, transfer iddiaları hakkında konuşurken Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak sözler sarf etti.

"KEŞKE OLMASAYDI"

Sarı-kırmızılıların transfer listesinde olan Eyüpspor kalecisi Berke Özer, transfer iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Ekol TV'ye konuşan Berke, "Galatasaray hakkında attığım tweet'lerde 10 yaşımdaydım. Bugün 25 yaşındayım. Hayatımı daha farklı olgunlukla profesyonellikle yaşıyorum. Keşke olmasaydı ama 10 yaşındaydım...Bugünün konuları değil. Transferi düşünmüyorum. Sadece Galatasaray değil. Genel olarak konuşuyorum" dedi.

"BİZLER PROFESYONELİZ"

Sözlerine devam eden genç eldiven, "Bizler profesyoneliz. Ailemizi futboldan geçindiriyoruz. En doğrusunu yapmak bizim görevimiz. Eğer öyle bir durum olursa hem kulübün menfaati hem de bizler için doğru bir şey olursa, başka transfer durumları olmazsa oturur konuşuruz" ifadelerini kullandı.