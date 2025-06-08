Berke Özer'den Milli Takım Heyecanı: '7 Yıl Sonra İlk Maçımda Galip Geldik'

Berke Özer'den Milli Takım Heyecanı: '7 Yıl Sonra İlk Maçımda Galip Geldik'
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A Milli Futbol Takımı'nın ABD'ye karşı oynadığı özel maçta ilk kez A Milli formayı giyen kaleci Berke Özer, 2-1'lik galibiyetin ardından duygu dolu açıklamalarda bulundu. 7 yıl aradan sonra milli formayı giymenin mutluluğunu paylaştı.

A Milli Futbol Takımı'nın ABD ile oynadığı özel karşılaşmada ilk kez A Milli formayı giyen kaleci Berke Özer, 2-1'lik galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, "7 yıl sonra ilk milli maçımı oynamak ve galibiyetle başlamak çok büyük bir mutluluk" dedi.

ABD ile oynanan özel maçta ilk kez A Milli Takım forması giyen kaleci Berke Özer, karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Uzun süredir formasından uzak kalan genç kaleci, galibiyetin yanı sıra Kurban Bayramı'na denk gelen bu özel günde sahada olmanın kendisi için anlamının büyük olduğunu söyledi.

Aldıkları galibiyetin Türkiye'deki bayram sevincine katkı sağlamasından dolayı ayrıca mutlu olduğunu belirten Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemize böyle bir bayram hediyesi verdiğimiz için çok mutluyuz. Amerika'da ilk defa milli forma altında sahaya çıkmak da ayrı bir heyecan. Bu ekibin içinde olmaktan dolayı çok memnunum."

"7 yıl sonra milli formayı giymek gurur verici"

Berke Özer, A Milli Takım formasıyla sahaya çıkmanın kendisi için özel bir an olduğunu belirterek, "İlk milli maçıma 7 yıl sonra çıkmak gerçekten çok özel bir duygu. Çok mutluyum. Hocamıza bana güvendiği ve bu şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Elimden geleni yapmaya çalıştım, bu şansı en iyi şekilde değerlendirmek istedim" diye konuştu.

Takımın genel atmosferinden de övgüyle söz eden Berke, birlikteliğin sadece sahada değil, saha dışında da güçlü olduğunu vurgulayarak, "Çok güzel bir takımımız var. Sadece saha içinde değil, saha dışında da çok mutlu olduğumuz bir ekibiz. Bu enerji sahaya da yansıyor. Çok şükür bugün kazandık" açıklamasında bulundu.

"Hedefimiz Dünya Kupası"

Açıklamasının sonunda 2026 hedeflerine de değinen genç kaleci, "İnşallah Dünya Kupası'na da gidebiliriz. Bu takımın inancı ve çalışkanlığı var. Her şeyimizi ortaya koyacağız" şeklinde konuştu. - CONNECTICUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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