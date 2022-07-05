Berkay Öğretir'den hem rekor hem altın madalya
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, Akdeniz Oyunları erkekler 100 metre kurbağalamada oyunlar rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.
Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, Akdeniz Oyunları erkekler 100 metre kurbağalamada oyunlar rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.
Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda Berkay Öğretir, yüzmede erkekler 100 metre kurbağalama finalinde 1: 00.03 derecesine imza atarak oyunlar rekoru kırdı ve altın madalya kazandı.
Demirören Haber Ajansı / Spor