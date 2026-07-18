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Milli bilardocu Berkay Karakurt, Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

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3 Bant Bilardo Dünya Kupası Portekiz ayağında milli sporcu Berkay Karakurt, üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nın Portekiz ayağında mücadele eden milli sporcu Berkay Karakurt, üçüncü oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre Berkay Karakurt, Porto kentindeki organizasyonda çeyrek finalde Güney Koreli Haeng Jik Kim'i 50-45 yenerek yarı finale yükseldi.

Belçikalı Eddy Merckx ile yaptığı yarı final karşılaşmasını kaybeden Berkay, organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
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