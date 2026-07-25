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Berk Pala, Avrupa ikincisi oldu

Berk Pala, Avrupa ikincisi oldu
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EMR Windsurf sporcusu Berk Pala, Polonya’nın Sopot kentinde düzenlenen Techno293 & Techno293 Plus Avrupa Şampiyonası’nda U13 kategorisinde Avrupa ikincisi oldu.

EMR Windsurf sporcusu Berk Pala, Polonya'nın Sopot kentinde düzenlenen Techno293 & Techno293 Plus Avrupa Şampiyonası'nda U13 kategorisinde Avrupa ikincisi oldu.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden güçlü rakipleriyle mücadele eden Berk Pala, şampiyona boyunca sergilediği performansla U13 kategorisini ikinci sırada tamamladı. Madalya ve kupasını alan genç sporcu, Türkiye'ye bir uluslararası başarı daha kazandırdı.

Foça'da iki kez kürsüye çıkmıştı

Berk Pala, Avrupa ikinciliğinden önce Foça'da düzenlenen Techno293 & Techno293 Plus Dünya Şampiyonası'nda da iki ayrı derece elde etmişti. Genç sporcu, U13 5.0 Erkekler kategorisinde dünya ikincisi, U13 Erkekler genel klasmanında ise dünya üçüncüsü olarak iki kez podyuma çıkmıştı. Foça'daki çifte derecenin ardından Polonya'da Avrupa ikinciliğine ulaşan Berk, uluslararası şampiyonalardaki istikrarlı performansıyla EMR Windsurf'ün gelecek vadeden sporcuları arasındaki yerini güçlendirdi.

EMR Windsurf'te başarı geleneğe dönüştü

Berk Pala'nın başarısı, EMR Windsurf sporcularının dünya ve Avrupa şampiyonalarında elde ettiği derecelere bir yenisini ekledi. İspanya'da düzenlenen 2026 iQFOiL Youth & Junior Dünya Şampiyonası'nda Parla Kabasakal U17 Kızlar kategorisinde, Zeynep Mavioğlu ise U15 Kızlar kategorisinde dünya şampiyonu olmuştu. Aynı şampiyonada Doğa Çoker de U15 Kızlar kategorisinde dünya üçüncülüğünü kazanmıştı.

Emirşah Polat: "Doğru planlama güçlü ve güçlü takım ruhunun eseri"

EMR Windsurf Antrenörü Emirşah Polat, sporcuların yıl boyunca büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek "Bu başarılar bizim için sürpriz değil. Çocuklarımız yıl boyunca büyük bir özveriyle çalışıyor. Rüzgarı okumayı, mücadele etmeyi, vazgeçmemeyi öğreniyorlar. En büyük mutluluğumuz ise çocuklarımızın bayrağımızı dünya kürsüsünde dalgalandırması. Bu başarıda emeği olan sporcularımızı, ailelerini ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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