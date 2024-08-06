Bergama Sportif İzmir'de iç saha maçlarına çıkacak

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yeni sezonda iç saha maçlarını İzmir'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayacak Bergama Sportif'te Başkan Ahmet Çoruhlu açıklama yaptı. Başkan Çoruhlu, Bergama ekibinin sezon boyu İzmir'de olacağını, antrenmanların Ege Üniversitesi içinde kiralanan sahada yapılacağını belirterek, "Bergama'daki taraftarımızı İzmir'e getirecek organizasyonları yaparak burayı her takım için zorlu bir deplasmana dönüştüreceğiz. Aziz Kocaoğlu Stadı'nın bizi yeni sezonda yeni hedeflere ve şampiyonluğu kavuşturacağına inanıyoruz" dedi.