Berfu Cengiz, ABD Açık'tan Elendi

Berfu Cengiz, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın elemelerinde ilk turda Çinli Wei Sijia'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

New York kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar elemelerinde, dünya sıralamasının 504. basamağındaki Berfu ile klasmanın 189 numarası Wei karşılaştı.

Korttan 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ayrılan 25 yaşındaki Berfu, organizasyona veda etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
