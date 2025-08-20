Berfu Cengiz, ABD Açık'tan Elendi
Berfu Cengiz, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın elemelerinde ilk turda Çinli Wei Sijia'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
New York kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar elemelerinde, dünya sıralamasının 504. basamağındaki Berfu ile klasmanın 189 numarası Wei karşılaştı.
Korttan 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ayrılan 25 yaşındaki Berfu, organizasyona veda etti.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor