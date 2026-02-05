Haberler

OMÜ'lü yüzücüden Antalya'da madalya yağmuru

OMÜ'lü yüzücüden Antalya'da madalya yağmuru
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencisi Berat Abdik, Antalya'da düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Milli Takım Seçme Müsabakalarında, işitme engelli kategorisinde 9 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Antalya'da düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Bireysel Milli Takım Seçme Müsabakalarında yarışan Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Berat Abdik, işitme engelli kategorisinde elde ettiği derecelerle toplam 9 madalya kazandı.

Milli sporcu, 100 ve 200 metre sırtüstü, 400 metre karışık ve 50 metre kurbağalama yarışlarında Türkiye birincisi olurken; 100 metre kurbağalama ve 50 metre sırtüstü yarışlarını Türkiye ikincisi olarak tamamladı. Abdik ayrıca 50 metre serbest stil ve 200 metre karışıkta Türkiye üçüncüsü olurken, 100 metre serbest stilde Türkiye dördüncülüğünü elde etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Engelsiz Üniversite" vizyonu doğrultusunda azmi ve kararlılığıyla örnek olan öğrenci Berat Abdik'in başarısından duyulan gurur dile getirilerek, spor ve akademik hayatında başarılarının devamı temenni edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti

Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alperen Şengün'e büyük şok! Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu

Alperen'e büyük şok! Kadın hakeme küfretti, sonrası olay
Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber

Hayalleri suya düştü! En Nesyri'den kötü haber
Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi! İşte dünyayı ayağa kaldıran sapkınlığın adresi
Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı

Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı
Alperen Şengün'e büyük şok! Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu

Alperen'e büyük şok! Kadın hakeme küfretti, sonrası olay
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları

Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları