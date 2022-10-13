Benzeri bir başarı görülmedi! Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye Avrupa'da tarih yazdırdı
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Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde tarihinde ilk kez 4. maçlar sonunda gruptan çıkmayı garantiledi.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup ederek, grubundan çıkmayı garantiledi. Sarı-lacivertliler bu sonuçla tarihinde bir ilki başardı.
DÖRDÜNCÜ MAÇLAR SONUNDA BİR İLK
UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen sarı-lacivertliler, kulüp tarihinde Avrupa kupalarında dördüncü maçları sonucunca turu geçmeyi ilk kez garantiledi.
BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Avrupa'da ön elemeler dahil oynadığı son 8 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe, benzer bir başarıyı Aralık 2006-Kasım 2007 arasında dokuz maçla yakalamıştı.
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