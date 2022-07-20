Benzema'nın performansı onun sayesinde arttı! Ronaldo'nun gizli formülüyle zirveye ulaştı

Bir dönem sıkça eleştirilen Karim Benzema, bu sezon gösterdiği performansla övgülerin odak noktasında yer aldı. Ronaldo'nun ayrılığının ardından sırasıyla 30, 27 ve 30 gollük sezonlar geçiren Fransız forvet, geçtiğimiz sezon ise bu rakamı 44'e yükselterek Real Madrid'e liderlik etti.

RONALDO FORMÜLÜ

NTV Spor'un El Debate'den aktardığı habere göre,Benzema'nın başarısının arkasında Cristiano Ronaldo'nun kullandığı taktiğin aynısı yer alıyor. Karim Benzema aynı Portekizli süper yıldız gibi, her yıl kaslarından 1 kilo verme taktiğini kullanıyor. Fransız forvet bu sayede giderek daha elastik bir vücuda sahip oldu. 34 yaşındaki forvetin bu konuda peşinden gittiği Cristiano Ronaldo, bugün Benzema ile takım arkadaşı olduğu döneme göre 5 kilo daha az ağırlığa sahip.

Haberler.com - Spor