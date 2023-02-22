Benzama eli neden bandajlı? Benzama elinde neden bandaj var?

Liverpool Real Madrid maçını izleyenler Benzama'nın elini görünce bu durumu merak etti ve Benzama eli neden bandajlı var? Benzama eli neden bandajlı gibi soruların yanıtını merak etti. Peki, Benzama eli neden bandajlı var? Benzama eli neden bandajlı?

Benzama eli neden bandajlı var? Benzama eli neden bandajlı gibi sorlar Liverpool Real Madrid maçını izleyenlerin merak konusu oldu. Peki, Benzama eli neden bandajlı var? Benzama eli neden bandajlı?

BENAMA ELİ NEDEN BANDAJLI

Benzema 2019'da yaşadığı bir sakatlık nedeniyle elini bandajlamaya devam ediyor. Real Madrid'in 2019 yılında Real Betis'le oynadığı maçta rakibi Marc Bartra ile mücadeleye giren Benzema'nın serçe parmağı kırıldı. Takımını yalnız bırakmamak için ameliyatı sezon sonuna erteleyen Benzema, maçlara sağ elini bandajlayarak çıkmaya başladı.