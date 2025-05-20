Bengisu Avcı, Yüzme Şampiyonasında 6 Altın Madalya Kazandı

Bengisu Avcı, Yüzme Şampiyonasında 6 Altın Madalya Kazandı
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Okyanus Yedilisi unvanına sahip Bengisu Avcı, Antalya'daki uluslararası yüzme yarışlarında 6 altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kısa Kulvar Şampiyonası'nda ve Uluslararası Masterler Açık Su Yüzme Yarışları'nda kazandığı madalyalarla dikkat çekti.

ULTRA maraton yüzmede Okyanus Yedilisi olarak adlandırılan dünyanın en zorlu 7 açık deniz kanalı geçişinden Molokai ve Cook Boğazı'nı geçen ilk Türk, Catalina Kanalı'nı geçen ilk Türk kadın ünvanlarına sahip Bengisu Avcı, Antalya'daki uluslararası yüzme yarışlarında toplam 6 altın madalya kazandı. İzmirli sporcu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kısa Kulvar Şampiyonası'nda 100-200 metre kurbağalama, 200-400 metre karışık ve 100 metre kelebekte 5 kez birincilik kürsüsüne çıktı. Bengisu Avcı, Uluslararası Masterler Açık Su Yüzme Yarışları'nda ise 3 bin metrede tüm rakiplerini geride bırakarak altıncı altın madalyasını aldı.

Dört yıl sonra ilk kez bir havuz şampiyonasına katıldığını vurgulayan Bengisu Avcı, "Okyanus Yedilisi ve Buz Dünya ile Buz Avrupa Şampiyonası, çok ciddi bir hazırlık dönemi gerektiriyor ve bu nedenle de masterler havuz yarışmalarına ayıracak zaman bulamıyordum. Geçen yıl Molokai Kanalı'nı ve Cook Boğazı'nı geçen ilk Türk ünvanlarını elde ettim. Molokai'deki 12 saat 10 dakikalık derecem ile Avrupa'nın en hızlı kadını oldum. IWSA Buz Dünya Şampiyonası 200 metre kurbağalama, IISA Buz Dünya Şampiyonası 200 metre karışık, IISA Buz Yüzme Dünya Şampiyonası 1000 metre serbestte Dünya şampiyonu olurken, IWSA Buz Dünya Şampiyonası 200 metre kurbağalama ile IISA Buz Dünya Şampiyonası 200 metre karışıkta Dünya rekoru kırdım. 2025 yılında daha rahat bir çalışma programım var. Daha fazla yarışa katılarak buradaki başarılı serilerimi devam ettirmek istiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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