Ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi'ni tamamlayan ilk Türk olarak ödüllendirildi

Dünyanın en zorlu açık su yüzme serilerinden biri olan Ocean's Seven'ı tamamlayan Bengisu Avcı, İrlanda Uzun Mesafe Yüzme Birliği tarafından ödüllendirildi ve bu başarısıyla dünya yüzme tarihine geçti.

Dünyanın en zorlu açık su yüzme serilerinden "Ocean's Seven"ı (Okyanus Yedilisi) tamamlayan Bengisu Avcı, İrlanda Uzun Mesafe Yüzme Birliği tarafından ödül aldı.

İrlanda'nın Killaloe kasabasında düzenlenen törende ödülü alan Bengisu Avcı, bu başarısıyla dünya yüzme tarihine geçti.

Okyanus Yedilisi serisindeki ilk geçişini 2018 yılında Manş Denizi'nde gerçekleştiren Avcı, 2022'de Catalina Kanalı, 2023'te Cebelitarık Boğazı, 2024'te Cook Boğazı ve Molokai Kanalı, 2025'te ise Kuzey Kanalı ve Tsugaru Boğazı'nı da başarıyla geçti.

Milli sporcu ayrıca, bu parkuru geçen 71. kadın yüzücü olarak sertifika almaya hak kazandı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
